Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из минометов - Миноборны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 144 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и 60 миллиметровые минометы (24 снаряда) в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 144 раза»,- отмечается в сообщении.

Согласно информации обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.

Ф.Исазаде