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10.06.2017 11:11

Более 100 канадских военнослужащих боевой группы НАТО прибывают в Латвию

В Латвию в субботу прибывают более 100 военнослужащих из 1-й механизированной бригады национальных вооруженных сил Канады для несения службы в многонациональной боевой группе, сообщили в Минобороны Латвии.

Солдаты прибывают в аэропорт "Рига" на самолете CC-150 "Polaris".

В настоящее время на Адажской базе находятся более 50 солдат из Канады, которые в сотрудничестве с латвийскими военнослужащими обеспечивают прием боевой группы.

Планируется, что в течение следующей недели в Латвию прибудут все канадские военнослужащие.

В начале мая в Латвию доставлена первая военная техника и экипировка из Канады. В рамках расширения присутствия сил НАТО в Латвии будет находиться боевая группа под руководством Канады в составе более 1000 военнослужащих из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании.

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Тэги: ЛАТВИЯ, НАТО, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]