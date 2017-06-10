Более 100 канадских военнослужащих боевой группы НАТО прибывают в Латвию

В Латвию в субботу прибывают более 100 военнослужащих из 1-й механизированной бригады национальных вооруженных сил Канады для несения службы в многонациональной боевой группе, сообщили в Минобороны Латвии.

Солдаты прибывают в аэропорт "Рига" на самолете CC-150 "Polaris".

В настоящее время на Адажской базе находятся более 50 солдат из Канады, которые в сотрудничестве с латвийскими военнослужащими обеспечивают прием боевой группы.

Планируется, что в течение следующей недели в Латвию прибудут все канадские военнослужащие.

В начале мая в Латвию доставлена первая военная техника и экипировка из Канады. В рамках расширения присутствия сил НАТО в Латвии будет находиться боевая группа под руководством Канады в составе более 1000 военнослужащих из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании.