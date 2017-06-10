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Дальнее зарубежье 10.06.2017 11:40

Представители США и России на секретных встречах обсуждают зоны деэскалации на юго-западе Сирии - СМИ

Администрация президента США проводит секретные переговоры с Россией по вопросу создания зон деэскалации на юго-западе Сирии, пишет Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией.

По данным источников газеты, "состоялись, по крайней мере, две встречи, последняя из которых была около двух недель назад в Иордании, где также принимали участие иорданские официальные лица".

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Тэги: США, РОССИЯ, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]