Представители США и России на секретных встречах обсуждают зоны деэскалации на юго-западе Сирии - СМИ

Администрация президента США проводит секретные переговоры с Россией по вопросу создания зон деэскалации на юго-западе Сирии, пишет Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией.
По данным источников газеты, "состоялись, по крайней мере, две встречи, последняя из которых была около двух недель назад в Иордании, где также принимали участие иорданские официальные лица".
Азербайджан и Россия совместными усилиями укрепляют стратегическое партнерство - Алиев
Более 100 канадских военнослужащих боевой группы НАТО прибывают в Латвию
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из минометов - Миноборны
Литва оценивает Nord Stream 2 как политический проект, будет настаивать на его блокировании
В Варшаве в конце июня пройдет бизнес-форум Польша-Азербайджан
ВБ представил Азербайджану исследование сельскохозяйственных рисков в стране
Президент Алиев отмечает роль скончавшегося главы Минэнерго в защите интересов Азербайджана и в реализации крупных энергопроектов
Кот премьера Британии вышел к журналистам, в его блоге он назван единственным уверенным обитателем Даунинг-стрит
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Компания Bakcell получила награду «Самая быстрая мобильная сеть 2016» и запустила два новых продукта для пользователей мобильного интернета
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка «Россия сегодня»
Посол Мексики: «Мы заинтересованы в сотрудничестве с Бакинской Высшей Школы Нефти»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»