Представители США и России на секретных встречах обсуждают зоны деэскалации на юго-западе Сирии - СМИ

Администрация президента США проводит секретные переговоры с Россией по вопросу создания зон деэскалации на юго-западе Сирии, пишет Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией.

По данным источников газеты, "состоялись, по крайней мере, две встречи, последняя из которых была около двух недель назад в Иордании, где также принимали участие иорданские официальные лица".