Премьер-министры Эстонии и Финляндии сыграют в футбол и обсудят будущее Европы

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля (Juha Sipila) совершит в субботу визит в Эстонию, встретится с эстонским коллегой Юри Ратасом (Juri Ratas), кроме того, главы правительств двух стран в составе команд государственных канцелярий сыграют товарищеский матч по футболу.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии, матч команд премьер-министров пройдет в Таллине на стадионе Шнелли под Вышгородом.

Встреча футболистов - сотрудников госконцелярий двух стран и визит Ю.Сипиля в Эстонию приурочены 100-летним юбилеям двух государств. Финляндия отмечает свое 100-летие в декабре нынешнего года, Эстония - в феврале 2018 года.

Всего в этот день в честь юбилейных дат пройдет более ста футбольных встреч в Эстонии и Финляндии.

А после игры в футбол премьер-министры в здании правительства Эстонии проведут встречу тет-а-тет. Они обсудят важнейшие вопросы двусторонних отношений и будущего Европейского союза, в том числе в контексте председательства Эстонии в Совете ЕС во второй половине года.

Вечером главы правительств примут участие в эстонско-финляндском деловом семинаре "Productivity Brainstorm".