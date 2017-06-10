Премьер-министры Эстонии и Финляндии сыграют в футбол и обсудят будущее Европы

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля (Juha Sipila) совершит в субботу визит в Эстонию, встретится с эстонским коллегой Юри Ратасом (Juri Ratas), кроме того, главы правительств двух стран в составе команд государственных канцелярий сыграют товарищеский матч по футболу.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии, матч команд премьер-министров пройдет в Таллине на стадионе Шнелли под Вышгородом.
Встреча футболистов - сотрудников госконцелярий двух стран и визит Ю.Сипиля в Эстонию приурочены 100-летним юбилеям двух государств. Финляндия отмечает свое 100-летие в декабре нынешнего года, Эстония - в феврале 2018 года.
Всего в этот день в честь юбилейных дат пройдет более ста футбольных встреч в Эстонии и Финляндии.
А после игры в футбол премьер-министры в здании правительства Эстонии проведут встречу тет-а-тет. Они обсудят важнейшие вопросы двусторонних отношений и будущего Европейского союза, в том числе в контексте председательства Эстонии в Совете ЕС во второй половине года.
Вечером главы правительств примут участие в эстонско-финляндском деловом семинаре "Productivity Brainstorm".
Азербайджан и Россия совместными усилиями укрепляют стратегическое партнерство - Алиев
Более 100 канадских военнослужащих боевой группы НАТО прибывают в Латвию
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из минометов - Миноборны
Литва оценивает Nord Stream 2 как политический проект, будет настаивать на его блокировании
В Варшаве в конце июня пройдет бизнес-форум Польша-Азербайджан
ВБ представил Азербайджану исследование сельскохозяйственных рисков в стране
Президент Алиев отмечает роль скончавшегося главы Минэнерго в защите интересов Азербайджана и в реализации крупных энергопроектов
Кот премьера Британии вышел к журналистам, в его блоге он назван единственным уверенным обитателем Даунинг-стрит
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Компания Bakcell получила награду «Самая быстрая мобильная сеть 2016» и запустила два новых продукта для пользователей мобильного интернета
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка «Россия сегодня»
Посол Мексики: «Мы заинтересованы в сотрудничестве с Бакинской Высшей Школы Нефти»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»