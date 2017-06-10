Дипломатические проблемы с Катаром не повлияют на сделку ОПЕК+, считают в Саудовской Аравии

Разрыв дипломатических отношений Саудовской Аравии и Катара не повлияют на реализацию сделки по сокращению добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК, заявил на пресс-конференции глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Я не ожидаю, что дипломатические вопросы, которые возникли с Катаром, как-то повлияют на соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК", - сказал он.

Как сообщалось, на прошлой неделе ОАЭ, Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Йемен и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

Причиной такого шага послужили обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).