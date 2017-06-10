В Саудовской Аравии ожидают стабилизации рынка нефти в течение нескольких месяцев

Результаты соглашения о сокращении добычи нефти проявятся в течение следующих недель и месяцев, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
"Мы удовлетворены скоростью, с которой мы достигли договоренностей о продлении соглашения на 9 месяцев. Результаты этого соглашения проявятся в течение недель и месяцев", - сказал он.
"Мы смотрим на фундаментальные показатели, на уровень запасов на складах. На прошлой неделе были неожиданные данные из США. Экспорт из США был на очень низком уровне, уровень импорта из Ирака был очень высоким, в результате чего уровень запасов в США на прошлой неделе значительно увеличился. Рынок всегда чрезмерно реагирует на статистические погрешности. В целом тренд по рынку сбалансируется в течение нескольких следующих месяцев", - считает он.
"Статистическая погрешность, которую мы видели на прошлой неделе, скоро сгладится", - добавил Х. аль-Фалих.
"Что касается Саудовской Аравии, мы говорили раньше, что готовы работать с нашими коллегами из других стран, чтобы привести глобальные запасы обратно к среднему уровню. Тренды поменялись (...), однако нет никаких свидетельств того, что нам нужно вносить какие-либо изменения", - сообщил министр.
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