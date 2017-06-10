Президенты Туркменистана и Казахстана высказались за наращивание торгово-экономического сотрудничества

Президенты Казахстана и Туркмении Нурсултан Назарбаев и Гурбангулы Бердымухамедов на встрече в Астане обсудили перспективы межгосударственного взаимодействия, высказавшись за наращивание торгово-экономического партнёрства, сообщает Государственное информагентство Туркменистана.
Г.Бердымухамедов сказал, что торгово-экономическое сотрудничество располагает внушительным потенциалом и в последнее время получило новую динамику. Он подчеркнул важность взаимодействия в сфере энергетики и напомнил о газопроводе Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, который имеет огромное значение для развития энергетического сотрудничества на Евразийском пространстве.
Лидеры двух стран также отметили важную роль построенной железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран, которая стала частью транспортного коридора Север-Юг, призванного вывести на качественно новый уровень экономическое и торговое сотрудничество между странами Центральной Азии и соседними регионами.
Н.Назарбаев подтвердил стремление к дальнейшему укреплению и развитию традиционно дружественных отношений между двумя соседними государствами. Он сказал, что взаимодействие двух стран сегодня обрело новую динамику, активизируются связи на многих направлениях, увеличился товарооборот, в том числе благодаря транснациональной железнодорожной магистрали Север-Юг.
Тесное двустороннее партнёрство, активное сотрудничество на международной арене, реализация совместных инфраструктурных проектов в транспорте и энергетике - всё это является зримыми достижениями Туркменистана и Казахстана, их весомым вкладом в глобальную стабильность и безопасность, в устойчивость региональных процессов, в прогресс и благосостояние наших народов и государств, подчеркнул казахстанский президент.
Лидер Туркменистана согласился, что отношения между Туркменистаном и Казахстаном обретают всё более динамичный характер. Он также напомнил о своём визите в Казахстан в апреле 2017 года, по итогам которого были подписаны важные документы о расширении партнёрства в сфере энергетики, транспорта и торгово-экономического сотрудничества.
Как сообщалось, Г.Бердымухамедовым накануне прибыл с рабочей поездкой в Казахстан, куда приглашён в качестве почетного гостя на церемонию открытия международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017".
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