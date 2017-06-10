Азербайджан и Россия совместными усилиями укрепляют стратегическое партнерство - Алиев

Азербайджан и Россия будут укреплять стратегическое партнерство совместными усилиями, уверен президент Ильхам Алиев.
«Выражаю уверенность в том, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять стратегическое партнерство и расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях в интересах наших народов, во имя обеспечения мира, добрососедства и стабильности в регионе»,- отмечается в поздравлении И.Алиева президенту РФ Владимиру Путину по случаю государственного праздника – Дня России.
И.Алиев отметил, что сегодня Россия добилась больших успехов в общественно-политической и социально-экономической областях.
«Проводимые внутригосударственные преобразования, а также шаги, предпринятые в сфере внешней политики, способствовали стабильности, формированию сплоченного общества и укреплению позиции и авторитета России на международной арене»,- отмечается в поздравлении.
Ф.Исазаде
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