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Внешняя политика 10.06.2017 13:17

Азербайджан и Россия совместными усилиями укрепляют стратегическое партнерство - Алиев

Азербайджан и Россия будут укреплять стратегическое партнерство совместными усилиями, уверен президент Ильхам Алиев.

«Выражаю уверенность в том, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять стратегическое партнерство и расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях в интересах наших народов, во имя обеспечения мира, добрососедства и стабильности в регионе»,- отмечается в поздравлении И.Алиева президенту РФ Владимиру Путину по случаю государственного праздника – Дня России.

И.Алиев отметил, что сегодня Россия добилась больших успехов в общественно-политической и социально-экономической областях.

«Проводимые внутригосударственные преобразования, а также шаги, предпринятые в сфере внешней политики, способствовали стабильности, формированию сплоченного общества и укреплению позиции и авторитета России на международной арене»,- отмечается в поздравлении.

Ф.Исазаде

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Тэги: РОССИЯ, АЛИЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]