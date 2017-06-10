Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9076 RUR   0.0299 GBR   2.1726 TRY   0.483

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.64 Brent   47.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 35° Завтра 21° 30° 12 Июн 20° 27° 13 Июн 19° 28°

Регион 10.06.2017 14:50

США подарили Грузии оборудование для обнаружения радиоактивных и ядерных угроз

США передали в дар МВД Грузии специальное оборудование для обнаружения химических, биологических, радиоактивных и ядерных угроз, сообщает в субботу пресс-служба МВД Грузии.

По данным пресс-службы, оборудование передано в рамках состоявшейся в ведомстве встречи директора департамента по особым поручениям МВД Грузии Миндии Лорткипанидзе и регионального советника подразделения по обнаружению и сдерживанию ядерной контрабанды департамента энергетики США Сандро Вольским.

В ходе встречи стороны обсудили планы углубления сотрудничества в сфере сокращения химических, биологических, радиоактивных и ядерных угроз, добавили в МВД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, США, ОБОРУДОВАНИЕ, ПОДАРОК


Похожие новости


Грузинский премьер заявил о получении от США "четких посланий" о поддержке территориальной целостности республики Трамп заявил о поддержке права Грузии самостоятельно выбирать свое будущее Грузинский премьер хочет обсудить в Вашингтоне вопросы территориальной целостности и евроатлантической безопасности Американский посол в Тбилиси обеспокоен широкомасштабными учениями российской армии на Кавказе Керри ждут на следующей неделе в Тбилиси Глава Минобороны Грузии заявила о хороших "сюрпризах" на переговорах в Белом доме

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]