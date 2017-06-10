США подарили Грузии оборудование для обнаружения радиоактивных и ядерных угроз

США передали в дар МВД Грузии специальное оборудование для обнаружения химических, биологических, радиоактивных и ядерных угроз, сообщает в субботу пресс-служба МВД Грузии.

По данным пресс-службы, оборудование передано в рамках состоявшейся в ведомстве встречи директора департамента по особым поручениям МВД Грузии Миндии Лорткипанидзе и регионального советника подразделения по обнаружению и сдерживанию ядерной контрабанды департамента энергетики США Сандро Вольским.

В ходе встречи стороны обсудили планы углубления сотрудничества в сфере сокращения химических, биологических, радиоактивных и ядерных угроз, добавили в МВД.