Бывший директор парка Горького займется разработкой концепции Бакинского бульвара

Экс-директор парка Горького Ольга Захарова займется разработкой концепции Приморского бульвара Баку, сообщает российская газета «Коммерсант».

«Для меня работа в Баку — серьезный вызов. Запланирована интенсивная работа по разработке концепции и основополагающих принципов нового главного пространства Баку. Основная задача — заложить стандарт общественного пространства страны, выявить потенциал локальных организаций, вдохновить местный бизнес на сотрудничество и участие в разработке проекта»,- сказал О.Захарова.

По словам О.Захаровой, ей предстоит выстроить эффективные каналы коммуникации с разноуровневыми институциями для создания успешной бизнес-модели, а также вовлечь всех жителей города в проект.

Издание отмечает, что проект инициирован первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Ф.Исазаде