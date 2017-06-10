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Социум 10.06.2017 13:48

Бывший директор парка Горького займется разработкой концепции Бакинского бульвара

Экс-директор парка Горького Ольга Захарова займется разработкой концепции Приморского бульвара Баку, сообщает российская газета «Коммерсант».

«Для меня работа в Баку — серьезный вызов. Запланирована интенсивная работа по разработке концепции и основополагающих принципов нового главного пространства Баку. Основная задача — заложить стандарт общественного пространства страны, выявить потенциал локальных организаций, вдохновить местный бизнес на сотрудничество и участие в разработке проекта»,- сказал О.Захарова.

По словам О.Захаровой, ей предстоит выстроить эффективные каналы коммуникации с разноуровневыми институциями для создания успешной бизнес-модели, а также вовлечь всех жителей города в проект.

Издание отмечает, что проект инициирован первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БУЛЬВАР, КОНЦЕПЦИЯ, РАЗРАБОТКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]