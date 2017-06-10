Пентагон опубликовал снимки перехвата российским истребителем американских стратегических бомбардировщиков над Балтикой - СМИ

На официальном "Твиттере" министерства обороны США размещены фотографии перехвата российским истребителем Су-27 группы американских стратегических бомбардировщиков, выполнявших в пятницу полет над Балтикой вблизи границ Калининградской области в рамках учений Baltops.
На снимках видно, как российский истребитель сопровождает авиационную группу в составе двух стратегических бомбардировщиков В-1В, одного В-52Н, а также самолета-заправщика КС-135.
При этом в военном ведомстве США заметили, что "перехват был безопасным".
Как сообщалось, в субботу к российским берегам на Балтике также совершили подлет американские военные самолеты, в том числе стратегические бомбардировщики В-1В и В-52Н. Кроме того, на подлете к Калининградской области был зафиксирован стратегический разведывательный самолет RC-135W ВВС США.
Западные сайты, ссылаясь на данные радиоперехвата, сообщают, что на перехват американских военных самолетов над Балтикой с авиабазы в Калининградской области вновь вылетел российский истребитель Су-27.
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