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Дальнее зарубежье 10.06.2017 15:21

Пентагон опубликовал снимки перехвата российским истребителем американских стратегических бомбардировщиков над Балтикой - СМИ

На официальном "Твиттере" министерства обороны США размещены фотографии перехвата российским истребителем Су-27 группы американских стратегических бомбардировщиков, выполнявших в пятницу полет над Балтикой вблизи границ Калининградской области в рамках учений Baltops.

На снимках видно, как российский истребитель сопровождает авиационную группу в составе двух стратегических бомбардировщиков В-1В, одного В-52Н, а также самолета-заправщика КС-135.

При этом в военном ведомстве США заметили, что "перехват был безопасным".

Как сообщалось, в субботу к российским берегам на Балтике также совершили подлет американские военные самолеты, в том числе стратегические бомбардировщики В-1В и В-52Н. Кроме того, на подлете к Калининградской области был зафиксирован стратегический разведывательный самолет RC-135W ВВС США.

Западные сайты, ссылаясь на данные радиоперехвата, сообщают, что на перехват американских военных самолетов над Балтикой с авиабазы в Калининградской области вновь вылетел российский истребитель Су-27.

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Тэги: США, БОМБАРДИРОВЩИКИ, РОССИЯ, ПЕРЕХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]