Американский спецназ помогает филиппинским военным в борьбе против ИГ

Бойцы американского спецназа оказывают помощь филиппинским сослуживцам, задействованным в операциях против связанных с группировкой ИГ террористов на юге Филиппин, сообщает в субботу Би-Би-Си.

В филиппинском военном командовании пояснили, что американцы оказывают лишь "техническую поддержку" и непосредственно в боях участия не принимают.

Ранее сообщалось, что бои против террористов, на юге Филиппин за пятницу привели к гибели 13 филиппинских военнослужащих.

Кроме того, во время боев в районе города Марави еще 40 военнослужащих получили ранения.

Таким образом, как отмечает агентство ЭФЭ, за время стартовавшей в мае контртеррористической операции в Марави и его окрестностях погибли уже 58 военных.