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Дальнее зарубежье 10.06.2017 15:49

Американский спецназ помогает филиппинским военным в борьбе против ИГ

Бойцы американского спецназа оказывают помощь филиппинским сослуживцам, задействованным в операциях против связанных с группировкой ИГ террористов на юге Филиппин, сообщает в субботу Би-Би-Си.

В филиппинском военном командовании пояснили, что американцы оказывают лишь "техническую поддержку" и непосредственно в боях участия не принимают.

Ранее сообщалось, что бои против террористов, на юге Филиппин за пятницу привели к гибели 13 филиппинских военнослужащих.

Кроме того, во время боев в районе города Марави еще 40 военнослужащих получили ранения.

Таким образом, как отмечает агентство ЭФЭ, за время стартовавшей в мае контртеррористической операции в Марави и его окрестностях погибли уже 58 военных.

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Тэги: США, ФИЛИППИНЫ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]