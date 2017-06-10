Назначен новый посол Туркменистана в Азербайджане

Послом Туркменистана в Азербайджане назначен Мекан Ишангулыев.

Как сообщает Государственное информагентство Туркменистана, соответствующие документы президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал на заседании правительства в пятницу.

Согласно постановлению главы государства, М.Ишангулыев освобождён от должности консула Туркменистана в Российской Федерации (город Астрахань) в связи с переходом на другую работу.

Указами президента Туркменистана М.Ишангулыеву присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, а также он назначен чрезвычайным и полномочный послом Туркменистана в Азербайджане (Баку).