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Регион 10.06.2017 16:18

Назначен новый посол Туркменистана в Азербайджане

Послом Туркменистана в Азербайджане назначен Мекан Ишангулыев.

Как сообщает Государственное информагентство Туркменистана, соответствующие документы президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал на заседании правительства в пятницу.

Согласно постановлению главы государства, М.Ишангулыев освобождён от должности консула Туркменистана в Российской Федерации (город Астрахань) в связи с переходом на другую работу.

Указами президента Туркменистана М.Ишангулыеву присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, а также он назначен чрезвычайным и полномочный послом Туркменистана в Азербайджане (Баку).

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ДИПЛОМАТИЯ, КАДРЫ, АЗЕРБАЙДЖАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]