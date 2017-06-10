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Дальнее зарубежье 10.06.2017 18:09

Поддерживаемые США сирийские ополченцы открыли второй фронт против ИГ в Ракке - СМИ

Бойцы поддерживаемых США Сирийских демократических сил (СДС) начали боевые действия в западной части города Ракка, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на очевидцев.

Ранее бойцы СДС атаковали этого город, удерживаемый террористами из группировки ИГ (запрещена в РФ) с востока. Таким образом, теперь наступление ведется сразу с двух направлений.

Ракка считается главным оплотом ИГ в Сирии. Предполагается, что город обороняют несколько тысяч террористов.

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Тэги: СИРИЯ, РАККА, БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]