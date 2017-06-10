Поддерживаемые США сирийские ополченцы открыли второй фронт против ИГ в Ракке - СМИ

Бойцы поддерживаемых США Сирийских демократических сил (СДС) начали боевые действия в западной части города Ракка, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на очевидцев.

Ранее бойцы СДС атаковали этого город, удерживаемый террористами из группировки ИГ (запрещена в РФ) с востока. Таким образом, теперь наступление ведется сразу с двух направлений.

Ракка считается главным оплотом ИГ в Сирии. Предполагается, что город обороняют несколько тысяч террористов.