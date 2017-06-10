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Регион 10.06.2017 17:40

Туркменистан выступает за консолидацию усилий по определению правового статуса Каспия - президент

Туркменистан предпринимает последовательные шаги, направленные на разработку проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заявил глава МИД Туркменистана Рашид Мередов на заседании правительства страны 9 июня.

Вице-премьер отчитался перед президентом о работе по организации деятельности Межведомственной комиссии по вопросам Каспийского моря.

Р. Мередов рассказал, что состоялись заседания с участием представителей прикаспийских государств по обсуждению проектов Протоколов о сотрудничестве в области борьбы с незаконной добычей биологических ресурсов и в сфере обеспечения безопасности мореплавания на Каспийском море.

Большое внимание также было уделено вопросам обеспечения экологического благополучия и охраны окружающей среды в Каспийском регионе. В этом контексте подчёркивалась необходимость дальнейшей активизации деятельности по выполнению положений соответствующих документов, отметил вице-премьер.

Заслушав отчет, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Ашхабад неизменно занимает инициативную позицию в выработке сбалансированных решений вопросов каспийской проблематики.

Глава государства подчеркнул, что Туркменистан выступает за дальнейшую консолидацию усилий по определению правового статуса Каспийского моря и разработке соответствующей Конвенции.

"Туркменистан будет и впредь предпринимать действенные шаги по укреплению отношений дружбы, добрососедства и продуктивного партнёрства между прикаспийскими государствами и народами, объединёнными многовековыми историко-культурными связями", - подчеркнул президент.

По его словам, "Каспийский бассейн - важный стратегический регион, располагающий огромным экономическим, энергетическим и транспортным потенциалом, реализация которого отвечает целям общего благополучия".

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Тэги: ТУРКМЕНИЯ, КАСПИЙ, СТАТУС, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]