Туркменистан выступает за консолидацию усилий по определению правового статуса Каспия - президент

Туркменистан предпринимает последовательные шаги, направленные на разработку проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заявил глава МИД Туркменистана Рашид Мередов на заседании правительства страны 9 июня.

Вице-премьер отчитался перед президентом о работе по организации деятельности Межведомственной комиссии по вопросам Каспийского моря.

Р. Мередов рассказал, что состоялись заседания с участием представителей прикаспийских государств по обсуждению проектов Протоколов о сотрудничестве в области борьбы с незаконной добычей биологических ресурсов и в сфере обеспечения безопасности мореплавания на Каспийском море.

Большое внимание также было уделено вопросам обеспечения экологического благополучия и охраны окружающей среды в Каспийском регионе. В этом контексте подчёркивалась необходимость дальнейшей активизации деятельности по выполнению положений соответствующих документов, отметил вице-премьер.

Заслушав отчет, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Ашхабад неизменно занимает инициативную позицию в выработке сбалансированных решений вопросов каспийской проблематики.

Глава государства подчеркнул, что Туркменистан выступает за дальнейшую консолидацию усилий по определению правового статуса Каспийского моря и разработке соответствующей Конвенции.

"Туркменистан будет и впредь предпринимать действенные шаги по укреплению отношений дружбы, добрососедства и продуктивного партнёрства между прикаспийскими государствами и народами, объединёнными многовековыми историко-культурными связями", - подчеркнул президент.

По его словам, "Каспийский бассейн - важный стратегический регион, располагающий огромным экономическим, энергетическим и транспортным потенциалом, реализация которого отвечает целям общего благополучия".