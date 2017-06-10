Самолет авиакомпании "Руслайн" с 17 пассажирами на борту из-за дефекта лобового стекла совершил аварийную посадку в международном аэропорту Воронеж утром в субботу, сообщили "Интерфаксу" в авиакомпании.

Как сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, аварийная посадка воздушного судна, следовавшего рейсом Тамбов-Сочи, произошла в 10:26 утра.

По данному факту инициирована доследственная проверка, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В "Руслайне" агентству сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Пассажирам рейса РГ494 предлагается за счет компании перевозка до Москвы рейсами "Руслайн", а затем до Сочи - самолетами сторонних авиакомпаний, уточнил собеседник агентства.