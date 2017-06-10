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СНГ 10.06.2017 18:38

Самолет авиакомпании "Руслайн" совершил аварийную посадку в Воронеже из-за дефекта лобового стекла

Самолет авиакомпании "Руслайн" с 17 пассажирами на борту из-за дефекта лобового стекла совершил аварийную посадку в международном аэропорту Воронеж утром в субботу, сообщили "Интерфаксу" в авиакомпании.

Как сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, аварийная посадка воздушного судна, следовавшего рейсом Тамбов-Сочи, произошла в 10:26 утра.

По данному факту инициирована доследственная проверка, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В "Руслайне" агентству сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Пассажирам рейса РГ494 предлагается за счет компании перевозка до Москвы рейсами "Руслайн", а затем до Сочи - самолетами сторонних авиакомпаний, уточнил собеседник агентства.

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Тэги: РОССИЯ, ВОРОНЕЖ, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]