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СНГ 10.06.2017 19:07

Специалисты готовы к установке на старте Байконура ракеты-носителя с грузовым кораблем "Прогресс"

Специалисты "Роскосмоса" завершили сборку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-06", - сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"10 июня 2017 года на космодроме Байконур специалисты предприятий Роскосмоса выполнили общую сборку ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС-06", - говорится в сообщении.

Вывоз ракеты и её установка в вертикальное положение на стартовом комплексе космодрома Байконур запланированы на раннее утро 11 июня, а пуск ракеты-носителя с грузовым кораблем запланирован на 14 июня в 12:20 по московскому времени.

В составе доставляемого груза будут баллоны с кислородом, вода, санитарно-гигиеническое оборудование, средства медобеспечения, питание, посылки для экипажа. Также транспортный грузовой корабль доставит на МКС оборудования для научных экспериментов, в том числе наноспутники "Танюша-ЮГЗУ", "Сфера-53", ТНС-О №2.

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Тэги: РОССИЯ, РАКЕТА, БАЙКОНУР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]