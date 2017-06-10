Специалисты "Роскосмоса" завершили сборку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-06", - сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"10 июня 2017 года на космодроме Байконур специалисты предприятий Роскосмоса выполнили общую сборку ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС-06", - говорится в сообщении.

Вывоз ракеты и её установка в вертикальное положение на стартовом комплексе космодрома Байконур запланированы на раннее утро 11 июня, а пуск ракеты-носителя с грузовым кораблем запланирован на 14 июня в 12:20 по московскому времени.

В составе доставляемого груза будут баллоны с кислородом, вода, санитарно-гигиеническое оборудование, средства медобеспечения, питание, посылки для экипажа. Также транспортный грузовой корабль доставит на МКС оборудования для научных экспериментов, в том числе наноспутники "Танюша-ЮГЗУ", "Сфера-53", ТНС-О №2.