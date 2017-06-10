119 детей поступило в больницу Сумгаита с острой кишечной инфекцией – СМИ

119 детей были доставлены в медучреждения с подозрением на инфекцию в азербайджанском городе Сумгаит, сообщают местные СМИ.
Согласно информации, массовое отравление произошло среди детей в возрасте 2-5 лет, у большинства детей диагностировали острую кишечную инфекцию.
Отмечается, что на сегодняшний день больнице города проводится обследование 54 детей.
Образцы анализов, взятые у детей, направлены в лабораторию. Причина массового отравления станет известна после проведения соответствующих лабораторных исследований.
В настоящее время в больнице присутствуют сотрудники министерства здравоохранения и Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.
Ф.Исазаде
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