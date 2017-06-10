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Регион 10.06.2017 20:05

Ливень с градом затопил улицы в Тбилиси, повредил автомобили и крыши домов

Сильный ливень с крупными градинами, обрушившиеся в субботу на Тбилиси, создали серьезные проблемы жителям ряда районов грузинской столицы и его окрестностей.

По информации местных СМИ, в районах Глдани, Мухиани и Диди Дигоми потоки воды затопили улицы и первые этажи зданий, ограничили движение транспорта. Поступают сообщения о повреждении автомобилей и крыш жилых домов.

МВД Грузии сообщает, что близ Тбилиси на дорогу Цхнети-Ахалдаба сошли оползни. К месту происшествия направлены специальные бригады с техникой.

Соответствующие службы столичной мэрии и Агентства по чрезвычайным ситуациям уже приступили к работам по расчистке дорог и откачке воды из затопленных подвалов домов.

Как сообщают грузинские телеканалы, с последствиями водной стихии в субботу борются и в регионах страны, в том числе в Кахетии, где крупные градины за 20 минут уничтожили урожай в нескольких селах Сагареджойского муниципалитета. В городе Гори и его окрестных селах (регион Шида Картли), а также на территории Дманисского муниципалитета (регион Квемо Картли) сильный дождь с градом создали проблемы на дорогах, в пяти сёлах повреждены приусадебные участки, виноградники и фруктовые сады. Стихия оставила местных жителей практически без урожая.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня на всей территории Грузии сохранятся дожди и грозы, а также местами ожидается град и сильный ветер.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГРАД, УЩЕРБ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]