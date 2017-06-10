Ливень с градом затопил улицы в Тбилиси, повредил автомобили и крыши домов

Сильный ливень с крупными градинами, обрушившиеся в субботу на Тбилиси, создали серьезные проблемы жителям ряда районов грузинской столицы и его окрестностей.
По информации местных СМИ, в районах Глдани, Мухиани и Диди Дигоми потоки воды затопили улицы и первые этажи зданий, ограничили движение транспорта. Поступают сообщения о повреждении автомобилей и крыш жилых домов.
МВД Грузии сообщает, что близ Тбилиси на дорогу Цхнети-Ахалдаба сошли оползни. К месту происшествия направлены специальные бригады с техникой.
Соответствующие службы столичной мэрии и Агентства по чрезвычайным ситуациям уже приступили к работам по расчистке дорог и откачке воды из затопленных подвалов домов.
Как сообщают грузинские телеканалы, с последствиями водной стихии в субботу борются и в регионах страны, в том числе в Кахетии, где крупные градины за 20 минут уничтожили урожай в нескольких селах Сагареджойского муниципалитета. В городе Гори и его окрестных селах (регион Шида Картли), а также на территории Дманисского муниципалитета (регион Квемо Картли) сильный дождь с градом создали проблемы на дорогах, в пяти сёлах повреждены приусадебные участки, виноградники и фруктовые сады. Стихия оставила местных жителей практически без урожая.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня на всей территории Грузии сохранятся дожди и грозы, а также местами ожидается град и сильный ветер.
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