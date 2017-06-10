Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9076 RUR   0.0299 GBR   2.1726 TRY   0.483

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.64 Brent   47.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 20° 27° 13 Июн 19° 27° 14 Июн 20° 28°

Дальнее зарубежье 10.06.2017 20:34

Два ключевых советника Терезы Мэй подали в отставку в связи с неудачной предвыборной кампанией консерваторов

Премьер Великобритании Тереза Мэй лишилась двух своих советников, отвечавших, в частности, за подготовку предвыборной кампании перед парламентскими выборами, сообщают в субботу британские СМИ.

"Я беру на себя ответственность за ту роль, которую выполнял во время кампании. Она заключалась в том, чтобы курировать нашу программу", - написал Ник Тимоти в Интернет-издании ConservativeHome, объясняя свой уход в отставку.

Кроме того, в консервативной партии объявили об уходе еще одного советника - Фионы Хилл. Оба они работали с Т.Мэй еще в период, когда она возглавляла МВД - с 2010 по 2016 год.

В сообщениях отмечается, что на отставке обоих советников настаивали влиятельные представители консерваторов, возложившие на Ф.Хилл и Н.Тимоти ответственность за неубедительную предвыборную кампанию Т.Мэй.

По итогам выборов консерваторы сохранили лидирующую роль в парламенте, но утратили абсолютное большинство. Т.Мэй заявила, что останется на посту премьера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, СОВЕТНИКИ, ОТСТАВКА


Похожие новости


Кот премьера Британии вышел к журналистам, в его блоге он назван единственным уверенным обитателем Даунинг-стрит Премьер Британии не намерена подавать в отставку после парламентских выборов Трамп имеет право самостоятельно решать, что и с кем обсуждать в Белом доме, заявила премьер Британии Тереза Мэй выразила Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге Британии и ЕС в ходе Brexit следует выработать всеобъемлющее соглашение об особом партнерстве - Тереза Мэй Brexit должен быть осуществлен в полной мере - британский премьер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]