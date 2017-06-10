Два ключевых советника Терезы Мэй подали в отставку в связи с неудачной предвыборной кампанией консерваторов

Премьер Великобритании Тереза Мэй лишилась двух своих советников, отвечавших, в частности, за подготовку предвыборной кампании перед парламентскими выборами, сообщают в субботу британские СМИ.
"Я беру на себя ответственность за ту роль, которую выполнял во время кампании. Она заключалась в том, чтобы курировать нашу программу", - написал Ник Тимоти в Интернет-издании ConservativeHome, объясняя свой уход в отставку.
Кроме того, в консервативной партии объявили об уходе еще одного советника - Фионы Хилл. Оба они работали с Т.Мэй еще в период, когда она возглавляла МВД - с 2010 по 2016 год.
В сообщениях отмечается, что на отставке обоих советников настаивали влиятельные представители консерваторов, возложившие на Ф.Хилл и Н.Тимоти ответственность за неубедительную предвыборную кампанию Т.Мэй.
По итогам выборов консерваторы сохранили лидирующую роль в парламенте, но утратили абсолютное большинство. Т.Мэй заявила, что останется на посту премьера.
Армения подвергла минометному обстрелу позиции ВС Азербайджана - Миноборны
Azeravtoyol получит около 5 млн. манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Азербайджан и Россия совместными усилиями укрепляют стратегическое партнерство - Алиев
Литва оценивает Nord Stream 2 как политический проект, будет настаивать на его блокировании
В Варшаве в конце июня пройдет бизнес-форум Польша-Азербайджан
ВБ представил Азербайджану исследование сельскохозяйственных рисков в стране
119 детей поступило в больницу Сумгаита с острой кишечной инфекцией – СМИ
Глава Минэнерго Азербайджана Натиг Алиев похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку
Бывший директор парка Горького займется разработкой концепции Бакинского бульвара
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Компания Bakcell получила награду «Самая быстрая мобильная сеть 2016» и запустила два новых продукта для пользователей мобильного интернета
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка «Россия сегодня»
Посол Мексики: «Мы заинтересованы в сотрудничестве с Бакинской Высшей Школы Нефти»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»