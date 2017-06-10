Два ключевых советника Терезы Мэй подали в отставку в связи с неудачной предвыборной кампанией консерваторов

Премьер Великобритании Тереза Мэй лишилась двух своих советников, отвечавших, в частности, за подготовку предвыборной кампании перед парламентскими выборами, сообщают в субботу британские СМИ.

"Я беру на себя ответственность за ту роль, которую выполнял во время кампании. Она заключалась в том, чтобы курировать нашу программу", - написал Ник Тимоти в Интернет-издании ConservativeHome, объясняя свой уход в отставку.

Кроме того, в консервативной партии объявили об уходе еще одного советника - Фионы Хилл. Оба они работали с Т.Мэй еще в период, когда она возглавляла МВД - с 2010 по 2016 год.

В сообщениях отмечается, что на отставке обоих советников настаивали влиятельные представители консерваторов, возложившие на Ф.Хилл и Н.Тимоти ответственность за неубедительную предвыборную кампанию Т.Мэй.

По итогам выборов консерваторы сохранили лидирующую роль в парламенте, но утратили абсолютное большинство. Т.Мэй заявила, что останется на посту премьера.