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Внутренняя политика 10.06.2017 19:15

Azeravtoyol получит около 5 млн. манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО "Azeravtoyol" из госбюджета 4,8 млн. манатов на строительство автодороги Агстафа-Кочаскер в Агстафинском районе, сообщает сайт главы государства.

Средства "Azeravtoyol" получит из Целевого бюджетного фонда, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Автомобильная дорога соединяют 5 населенных пункта с общим населением 18 тыс. человек.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в субботу.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АВТОДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]