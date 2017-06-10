Azeravtoyol получит около 5 млн. манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО "Azeravtoyol" из госбюджета 4,8 млн. манатов на строительство автодороги Агстафа-Кочаскер в Агстафинском районе, сообщает сайт главы государства.
Средства "Azeravtoyol" получит из Целевого бюджетного фонда, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.
Автомобильная дорога соединяют 5 населенных пункта с общим населением 18 тыс. человек.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в субботу.
Ф.Исазаде
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