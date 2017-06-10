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Дальнее зарубежье 10.06.2017 21:05

Афганский солдат убил двух американских сослуживцев

Власти афганской провинции Нангархар объявили в субботу о гибели двух американских военнослужащих и о ранении еще двух, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

По американцам открыл стрельбу афганский военнослужащий. В дальнейшем нападавший был убит.

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Тэги: АФГАНИСТАН, США, ВОЕННЫЕ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]