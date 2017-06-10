Афганский солдат убил двух американских сослуживцев

Власти афганской провинции Нангархар объявили в субботу о гибели двух американских военнослужащих и о ранении еще двух, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

По американцам открыл стрельбу афганский военнослужащий. В дальнейшем нападавший был убит.