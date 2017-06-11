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Дальнее зарубежье 11.06.2017 09:20

Британские министры предложили главе МИД Борису Джонсону сменить Терезу Мэй на посту премьера страны - СМИ

Пять британских министров обратились к министру иностранных дел Борису Джонсону с предложением занять пост премьер-министра вместо нынешней главы кабинета Терезы Мэй, сообщают СМИ.

Предложение Б.Джонсону было сделано в минувшую пятницу, "небольшая группа людей заявила о своей лояльности Джонсону на посту премьера", цитируют СМИ заявление одного из сторонников главы британского МИД.

Он отметил: "Нам нужен сторонник Brexit. Борис (Джонсон - ИФ) является единственным представителем с либеральными ценностями, полномочиями по выходу из ЕС и пользующимся популярностью".

В то же время сам Б.Джонсон написал в твиттере, что эти сообщения СМИ не соответствуют действительности, он поддерживает Т.Мэй.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИНИСТРЫ, ПРЕМЬЕР, ТРЕБОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]