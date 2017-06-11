В Тбилиси городские службы перешли на чрезвычайный режим работы из-за водной стихии

Гроза и дождь, временами переходящий в ливень с градом, не прекращающиеся в Тбилиси со второй половины субботы, местами парализовали жизнь грузинской столицы и ее окрестностей, продолжают держать в напряжении городские службы, перешедшие на чрезвычайный режим работы.
Самые большие проблемы, как и два года назад, когда в Тбилиси произошло разрушительное наводнение, возникли в пригороде, где сошедшие оползни перекрыли дорогу между поселками Цхнети и Ахалдаба и повредили газопровод, а также в центре города, где водные потоки затопили территории, прилегающие с разных сторон к площади Героев.
Между тем, мэр Тбилиси Давид Нармания заявил журналистам, что там, где дороги закрыты, это сделано из предосторожности, они контролируются патрульной полицией и соответствующими службами, осуществляющими мониторинг ситуации.
"Оснований для паники нет, дороги закрыты, никаких инцидентов и жертв, к счастью нет. На участке Цхнети-Ахалдаба техника уже сработала и дорога расчищена, очистительные работы сейчас ведутся и на других участках города", - сказал мэр, который лично ознакомился с ситуацией на местах.
Специалисты также заявляют, что в этот раз нет опасности разлива речки Вере, что привело к трагическим последствиям в июне 2015 года. По словам руководителя Национального агентства охраны окружающей среды Грузии Тамар Багратия, в ущелье Вере нет сложной ситуации.
"Уровень воды в речке Вере повысился, но он составляет 120 сантиметров, чтобы достичь критического уровня вода должна подняться еще на 80 сантиметров, а таких сильных осадков не ожидается", - сказала Т.Багратия в эфире телекомпании "Рустави 2".
Ранее сообщалось, что сильный ливень и град в субботу создали серьезные проблемы и в других регионах Грузии. По прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня на всей территории страны сохранятся дожди и грозы, а также местами ожидается град и сильный ветер.
Армения подвергла минометному обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Azeravtoyol получит около 5 млн. манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Азербайджан и Россия совместными усилиями укрепляют стратегическое партнерство - Алиев
Литва оценивает Nord Stream 2 как политический проект, будет настаивать на его блокировании
В Варшаве в конце июня пройдет бизнес-форум Польша-Азербайджан
ВБ представил Азербайджану исследование сельскохозяйственных рисков в стране
Новак и аль-Фалих летят в Баку отдать дань памяти азербайджанскому коллеге Натигу Алиеву
119 детей поступило в больницу Сумгаита с острой кишечной инфекцией – СМИ
Глава Минэнерго Азербайджана Натиг Алиев похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Компания Bakcell получила награду «Самая быстрая мобильная сеть 2016» и запустила два новых продукта для пользователей мобильного интернета
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка «Россия сегодня»
Посол Мексики: «Мы заинтересованы в сотрудничестве с Бакинской Высшей Школы Нефти»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»