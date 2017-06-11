В Тбилиси городские службы перешли на чрезвычайный режим работы из-за водной стихии

Гроза и дождь, временами переходящий в ливень с градом, не прекращающиеся в Тбилиси со второй половины субботы, местами парализовали жизнь грузинской столицы и ее окрестностей, продолжают держать в напряжении городские службы, перешедшие на чрезвычайный режим работы.

Самые большие проблемы, как и два года назад, когда в Тбилиси произошло разрушительное наводнение, возникли в пригороде, где сошедшие оползни перекрыли дорогу между поселками Цхнети и Ахалдаба и повредили газопровод, а также в центре города, где водные потоки затопили территории, прилегающие с разных сторон к площади Героев.

Между тем, мэр Тбилиси Давид Нармания заявил журналистам, что там, где дороги закрыты, это сделано из предосторожности, они контролируются патрульной полицией и соответствующими службами, осуществляющими мониторинг ситуации.

"Оснований для паники нет, дороги закрыты, никаких инцидентов и жертв, к счастью нет. На участке Цхнети-Ахалдаба техника уже сработала и дорога расчищена, очистительные работы сейчас ведутся и на других участках города", - сказал мэр, который лично ознакомился с ситуацией на местах.

Специалисты также заявляют, что в этот раз нет опасности разлива речки Вере, что привело к трагическим последствиям в июне 2015 года. По словам руководителя Национального агентства охраны окружающей среды Грузии Тамар Багратия, в ущелье Вере нет сложной ситуации.

"Уровень воды в речке Вере повысился, но он составляет 120 сантиметров, чтобы достичь критического уровня вода должна подняться еще на 80 сантиметров, а таких сильных осадков не ожидается", - сказала Т.Багратия в эфире телекомпании "Рустави 2".

Ранее сообщалось, что сильный ливень и град в субботу создали серьезные проблемы и в других регионах Грузии. По прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня на всей территории страны сохранятся дожди и грозы, а также местами ожидается град и сильный ветер.