Генпрокурор США дал согласия на слушания в сенатском комитете - СМИ

Генеральный прокурор, министр юстиции США Джефф Сешнс согласился дать показания комитету по разведке сената американского конгресса в рамках расследования так называемого "вмешательства" России в выборы американского президента.
В письме на имя сенатора Ричарда Шелби генпрокурор указал, что готов дать показания после выступления в комитете по тому же вопросу отстраненного от должности директора ФБР Джеймса Коми. Экс-директор сообщил, что Дж.Сешнс, ранее взявший самоотвод от участия в расследовании, вынужден был это сделать, поскольку в распоряжении ФБР есть данные, которые делали бы это участие "проблематичными", проинформировал телеканала NBС.
Дж.Сешнс выступит перед сенаторами во вторник, 13 июня. Ранее сообщалось, что Дж.Сешнс дважды в ходе предвыборной президентской кампании встречался с послом РФ в США Сергеем Кисляком, но не рассказал об этом во время процедуры утверждения его кандидатуры на должность в сенате.
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