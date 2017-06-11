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Дальнее зарубежье 11.06.2017 10:56

Генпрокурор США дал согласия на слушания в сенатском комитете - СМИ

Генеральный прокурор, министр юстиции США Джефф Сешнс согласился дать показания комитету по разведке сената американского конгресса в рамках расследования так называемого "вмешательства" России в выборы американского президента.

В письме на имя сенатора Ричарда Шелби генпрокурор указал, что готов дать показания после выступления в комитете по тому же вопросу отстраненного от должности директора ФБР Джеймса Коми. Экс-директор сообщил, что Дж.Сешнс, ранее взявший самоотвод от участия в расследовании, вынужден был это сделать, поскольку в распоряжении ФБР есть данные, которые делали бы это участие "проблематичными", проинформировал телеканала NBС.

Дж.Сешнс выступит перед сенаторами во вторник, 13 июня. Ранее сообщалось, что Дж.Сешнс дважды в ходе предвыборной президентской кампании встречался с послом РФ в США Сергеем Кисляком, но не рассказал об этом во время процедуры утверждения его кандидатуры на должность в сенате.

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Тэги: США, ГЕНПРОКУРОР, КОНГРЕСС, СЛУШАНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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