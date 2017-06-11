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Дальнее зарубежье 11.06.2017 11:28

Великобритания начнет переговоры по Brexit в ближайшие недели - премьер-министр Мэй

Британский премьер Тереза Мэй обещала приступить к переговорам с ЕС по выходу из Евросоюза в ближайшее время, сообщила пресс-служба главы кабинета министров Великобритании.

"Премьер-министр подтвердила намерение начать переговоры по Brexit, как планировалось, в ближайшие две недели", - сообщила Т.Мэй канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, проинформировала пресс-служба.

Телефонная беседа глав правительство двух стран состоялась накануне.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, ПЕРЕГОВОРЫ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]