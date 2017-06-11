Великобритания начнет переговоры по Brexit в ближайшие недели - премьер-министр Мэй

Британский премьер Тереза Мэй обещала приступить к переговорам с ЕС по выходу из Евросоюза в ближайшее время, сообщила пресс-служба главы кабинета министров Великобритании.

"Премьер-министр подтвердила намерение начать переговоры по Brexit, как планировалось, в ближайшие две недели", - сообщила Т.Мэй канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, проинформировала пресс-служба. Телефонная беседа глав правительство двух стран состоялась накануне.