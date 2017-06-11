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Дальнее зарубежье 11.06.2017 12:00

Лидер ИГ уничтожен в Ракке, утверждают СМИ

Абу Бакр аль-Багдади - лидер террористической организации "Исламское государство" - ликвидирован в результате авианалета на Ракку, сообщила британская Daily Mail со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

В то же время, отмечает издание, сообщения об уничтожении террориста появлялись неоднократно. Пока подтверждений последней информации не поступало, в том числе и со стороны ИГИЛ.

Ранее разведывательные структуры сообщали, что лидер боевиков находился в Ираке, городе Мосуле, однако смог покинуть его после начала наступления на него иракской армии.

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Тэги: СИРИЯ, ИГ, ЛИДЕР, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]