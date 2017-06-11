Лидер ИГ уничтожен в Ракке, утверждают СМИ

Абу Бакр аль-Багдади - лидер террористической организации "Исламское государство" - ликвидирован в результате авианалета на Ракку, сообщила британская Daily Mail со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

В то же время, отмечает издание, сообщения об уничтожении террориста появлялись неоднократно. Пока подтверждений последней информации не поступало, в том числе и со стороны ИГИЛ.

Ранее разведывательные структуры сообщали, что лидер боевиков находился в Ираке, городе Мосуле, однако смог покинуть его после начала наступления на него иракской армии.