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Дальнее зарубежье 11.06.2017 13:04

Саудовская Аравия собирается увеличить экспорт углеводородов в США - министр энергетики

Саудовская Аравия намерена увеличить поставки нефти в США, сообщил министр энергетики королевства Халид аль-Фалих.

"Саудовская Аравия продолжит не только экспортировать, но и, наверное, увеличит экспорт в США", - сказал он в ходе пресс-конференции на министерской конференции по энергетике в Астане в воскресение.

"Рынок США будет всегда ключевым для королевства", - отметил министр.

Он напомнил, что "мы недавно объявили о приобретении НПЗ в США мощностью 600 тыс. б/с, и наши намерения использовать его для роста поставок".

"Их нефть (США - ИФ) отправляется в другие места, и мы сокращаем немного наше производство и поставки согласно соглашению (ОПЕК+ - ИФ), но в долгосрочной перспективе это не повлияет на наше обязательство, на наш тренд развития рынка Саудовской Аравии в США. Как я уже говорил, мы продолжаем это поддерживать серьезными инвестициями от $15 до 18 млрд", - заявил Х.аль-Фалих.

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Тэги: КАЗАХСТАН, САУДАРАВИЯ, США, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]