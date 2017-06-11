Саудовская Аравия собирается увеличить экспорт углеводородов в США - министр энергетики

Саудовская Аравия намерена увеличить поставки нефти в США, сообщил министр энергетики королевства Халид аль-Фалих.

"Саудовская Аравия продолжит не только экспортировать, но и, наверное, увеличит экспорт в США", - сказал он в ходе пресс-конференции на министерской конференции по энергетике в Астане в воскресение.

"Рынок США будет всегда ключевым для королевства", - отметил министр.

Он напомнил, что "мы недавно объявили о приобретении НПЗ в США мощностью 600 тыс. б/с, и наши намерения использовать его для роста поставок".

"Их нефть (США - ИФ) отправляется в другие места, и мы сокращаем немного наше производство и поставки согласно соглашению (ОПЕК+ - ИФ), но в долгосрочной перспективе это не повлияет на наше обязательство, на наш тренд развития рынка Саудовской Аравии в США. Как я уже говорил, мы продолжаем это поддерживать серьезными инвестициями от $15 до 18 млрд", - заявил Х.аль-Фалих.