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Дальнее зарубежье 11.06.2017 13:36

Еврокомиссия запросила у ЕС право вносить изменения в тексты соглашений по "Северному потоку-2"

Еврокомиссия запросила у Евросоюза право вносить изменения в соглашения по "Северному потоку-2" в рамках мандата на ведение переговоров, заявил в воскресенье на пресс-конференции еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович.

Еврокомиссия запросила мандат на ведение переговоров с Россией по реализации проекта "Северный поток-2".

"Этот мандат был одобрен комиссией только в пятницу после обеда. Теперь мы должны представить этот мандат государствам-участницам", - сказал он.

"У нас есть право не только участвовать в дебатах, но и предлагать определенные добавки в текст (соглашений по "Северному потоку-2 - ИФ). Для этого потребуется поддержка большинства стран ЕС для этого мандата", - отметил он.

По словам европейского чиновника, он обсудил уже этот мандат с министром энергетики России Александром Новаком.

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]