Еврокомиссия запросила у Евросоюза право вносить изменения в соглашения по "Северному потоку-2" в рамках мандата на ведение переговоров, заявил в воскресенье на пресс-конференции еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович.
Еврокомиссия запросила мандат на ведение переговоров с Россией по реализации проекта "Северный поток-2".
"Этот мандат был одобрен комиссией только в пятницу после обеда. Теперь мы должны представить этот мандат государствам-участницам", - сказал он.
"У нас есть право не только участвовать в дебатах, но и предлагать определенные добавки в текст (соглашений по "Северному потоку-2 - ИФ). Для этого потребуется поддержка большинства стран ЕС для этого мандата", - отметил он.
По словам европейского чиновника, он обсудил уже этот мандат с министром энергетики России Александром Новаком.
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