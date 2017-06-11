Президент Киргизии обещает не допустить дестабилизации в стране во время президентских выборов

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что не видит угроз стабильности в предстоящей предвыборной кампании в республике, но опасается большого количества негатива со стороны политиков.

"Я абсолютно не опасаюсь выборов, мы проведем их как положено, и тех, кто будет пытаться делать дестабилизацию, куда надо закроем", - заявил в воскресенье А.Атамбаев, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Но я знаю, что обязательно будут попытки навести тень на плетень, полить грязью страну", - добавил он.

А.Атмабаев сказал, что "за семь лет столько нервов и крови выпили, но не проблемы перед страной, а этот негатив, который есть в стране среди политиков, среди людей, которые считают себя журналистами".

Он сказал, что ко многому привык за шесть лет работы на посту президента, но его шокируют отдельные вещи, в частности, как один журналист и правозащитник обсуждают вопросы возможной дестабилизации в стране на межэтнической почве.

"Во всем мире достижения страны воспринимаются, кроме определенной части политиков (в Киргизии) и журналистов, это беда для страны, я вот этого опасаюсь", - подчеркнул президент.

"Я сейчас подвожу итоги, некоторые вещи сделаны только у нас из всего бывшего СССР, и не видеть этого - это ненавидеть свою страну, и пусть хоть снова будет резня, хоть страна погибнет в огне, лишь бы дали грант. Вот это меня пугает в стране, такие политики - политиканы, правозащитники и журналисты, они как гири на ногах страны", - сказал он.

А.Атамбаев добавил, что через четыре месяца в Киргизии пройдут выборы президента. "Даже если будет два тура, то в ноябре уже будем знать, кто станет новым президентом. Я останусь в Киргизии, и если я где-то нарушил закон, то я отвечу", - сказал глава государства.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. А.Атамбаев вступил в должность 1 декабря 2011 года. Выборы должны пройти 15 октября, дату их на следующей неделе официальной объявит парламент.

Несмотря на то, что дата президентских выборов пока не назначена, о намерении участвовать в них уже заявили несколько политиков, в числе которых два бывших премьера Омурбек Бабанов и Темир Сариев, а пропрезидентская партия СДПК планирует выдвинуть своим кандидатов нынешнего главу правительства Сооронбая Жээнбекова.