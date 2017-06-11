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СНГ 11.06.2017 14:40

Россия и Еврокомиссия в сентябре проведут переговоры по "Северному потоку-2" и мандату ЕК на него

Россия и Еврокомиссия обсудят проект "Северный поток-2" и мандат ЕК на ведение переговоров по этому проекту в сентябре, сообщил еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович.

"Я полностью понимаю позицию министра энергетики РФ Александра Новака. Россия должна тщательно изучить мандат, и мы решили, что обсудим этот вопрос более подробно, надеюсь, уже в сентябре", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, ЕС, ГАЗОПРОВОД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]