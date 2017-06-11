Россия и Еврокомиссия обсудят проект "Северный поток-2" и мандат ЕК на ведение переговоров по этому проекту в сентябре, сообщил еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович.

"Я полностью понимаю позицию министра энергетики РФ Александра Новака. Россия должна тщательно изучить мандат, и мы решили, что обсудим этот вопрос более подробно, надеюсь, уже в сентябре", - сказал он.