Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9076 RUR   0.0299 GBR   2.1726 TRY   0.483

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.64 Brent   47.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 32° Завтра 21° 27° 14 Июн 19° 26° 15 Июн 19° 27°

Дальнее зарубежье 11.06.2017 15:12

Саудовская Аравия рассчитывает оставаться барометром мирового рынка и ключевым игроком нефтегазового сектора

Саудовская Аравия рассчитывает оставаться ключевым игроком нефтегазового сектора мировой экономики, заявил министр энергетики этой страны Халид аль-Фалих в воскресенье на министерской конференции по энергетике в рамках ЭКСПО 2017.

"Мы будем оставаться ключевым барометром на рынке во всем мире, будем оставаться главным игроком в нефтяном секторе, будем в дальнейшем инвестировать в углеродное сырье, несмотря на прочие инвестиции в возобновляемые источники", - заверил он.

Х. аль-Фалих также отметил, что нужно продолжать работу по стабилизации мирового нефтяного рынка.

"Учитывая проблемы нестабильности на нынешнем нефтяном рынке, мы должны стабилизировать его. Триллионы долларов в уровень разработки и освоения новых источников, начиная с 2005 года были отменены, начиная с глобальных проблем с ценой на нефть на рынке. Мы видим, что новые открытия нефтяных рынков, нефтяных месторождений снизились до рекордного уровня в сравнении с предыдущими периодами", - сказал министр.

Важную роль в этом процессе, по его словам, будут играть "фундаментальные принципы спроса на нефтепродукты, которые фокусируются на сезонности инвестиций в этот сектор". Эту тенденцию, добавил он, можно наблюдать в последние четыре месяца.

"И, тем не менее, основные производители нефти - как страны ОПЕК, так страны не входящие в ОПЕК, - делают все для стабилизации рынка нефтепродуктов и я думаю, что в целом нефтяная отрасль будет возвращена в свое здоровое состояние", - отметил Х.аль-Фалих.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, САУДАРАВИЯ


Похожие новости


Нефть дорожает в пятницу, но завершает неделю падением на данных о росте запасов в США UBS снизил прогноз цен на нефть на 2017-2018 годы Цены на нефть стабильны в пятницу на минимальном уровне за месяц, Brent у $47,9 за баррель Нефть слабо восстанавливается после обвала накануне, Brent торгуется у $48,4 за баррель Цены на нефть стабильны после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $50,09 за баррель Нефть подешевела до минимума за три недели в ожидании данных о добыче в США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]