Саудовская Аравия рассчитывает оставаться барометром мирового рынка и ключевым игроком нефтегазового сектора

Саудовская Аравия рассчитывает оставаться ключевым игроком нефтегазового сектора мировой экономики, заявил министр энергетики этой страны Халид аль-Фалих в воскресенье на министерской конференции по энергетике в рамках ЭКСПО 2017.

"Мы будем оставаться ключевым барометром на рынке во всем мире, будем оставаться главным игроком в нефтяном секторе, будем в дальнейшем инвестировать в углеродное сырье, несмотря на прочие инвестиции в возобновляемые источники", - заверил он.

Х. аль-Фалих также отметил, что нужно продолжать работу по стабилизации мирового нефтяного рынка.

"Учитывая проблемы нестабильности на нынешнем нефтяном рынке, мы должны стабилизировать его. Триллионы долларов в уровень разработки и освоения новых источников, начиная с 2005 года были отменены, начиная с глобальных проблем с ценой на нефть на рынке. Мы видим, что новые открытия нефтяных рынков, нефтяных месторождений снизились до рекордного уровня в сравнении с предыдущими периодами", - сказал министр.

Важную роль в этом процессе, по его словам, будут играть "фундаментальные принципы спроса на нефтепродукты, которые фокусируются на сезонности инвестиций в этот сектор". Эту тенденцию, добавил он, можно наблюдать в последние четыре месяца.

"И, тем не менее, основные производители нефти - как страны ОПЕК, так страны не входящие в ОПЕК, - делают все для стабилизации рынка нефтепродуктов и я думаю, что в целом нефтяная отрасль будет возвращена в свое здоровое состояние", - отметил Х.аль-Фалих.