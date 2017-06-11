Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал призыв властей США обеспечить безопасность бойца смешанных единоборств (ММА) Мурада Амриева попыткой вмешательства в дела России, и порекомендовал американской администрации заниматься внутренними делами и отпустить заключенных из своих тюрем.

"Очередное заявление Госдепартамента США по обеспечению безопасности Мурада Амриева - это не искренние переживания за его судьбу, это удобный момент еще раз задеть Россию, качнуть ситуацию в нашей стране. Если властям США так "не все равно", то обратите лучше взгляд внутрь своей страны, проявите ваше "великодушие" и отпустите всех злостных нарушителей из американских тюрем", - написал Р.Кадыров в воскресенье в своем канале в Telegram.

Он подчеркнул, что чеченские правоохранители действуют в соответствии с законом и жизни М.Амриева ничего не угрожает.

"М.Амриев на пресс-конференции заявил, что его жизни в Чечне ничего не угрожает. Наши силовые структуры работают, опираясь исключительно на закон. А ваши задержанные не могут дать пресс-конференцию, потому что они мертвы. Все ваши правозащитные институты - апофеоз лицемерия. В Чечне же властвует закон. Те, кто нарушает его, отвечают согласно праву. Госдепу США этого не понять, у них в Гуантанамо людей держат, пытают, убивают без всякого суда", - пишет Р.Кадыров.

"Страна, на территории которой по недосмотру лишь 7 февраля 2013 года официально отменено рабство; страна, которая несет демократию в другие страны ракетными ударами; страна, где смертная казнь - законное наказание; страна, где полицейских оправдывают за убийство ни в чем неповинных подростков; страна, где демонстрантов расстреливают, решила научить правовым основам государство, где превыше всего ценится человеческая жизнь", - продолжил Р.Кадыров.

Он отметил, что пристальное внимание американской администрации к ситуации в ЧР обусловлено тем, что на территории республики закончилась война и воцарилась мирная жизнь.

"Война закончилась в Чечне, терроризм побежден, люди вернулись к нормальной жизни - все это, несомненно, тревожит американские власти. Конечно, Госдепартаменту трудно молчать, особенно когда его никто не спрашивал. От вашей демократии полмира захлебывается в крови", - пишет Р.Кадыров.

Как сообщалось, госдеп США призвал Россию обеспечить безопасность М.Амриева и его адвоката.

"Мы серьезно обеспокоены по поводу безопасности и благополучия российского спортсмена из Чечни Мурада Амриева, который, как сообщалось, был задержан белорусскими властями и доставлен в Россию", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Хизер Нойерт, распространенном в пятницу.

"Сообщается, что господин Амриев выражал опасения по поводу пыток и насилия в Чечне. Призываем российское правительство обеспечить доступ его адвоката и реализацию его прав, предусмотренных российской конституцией", - говорится в заявлении госдепартамента.

Ранее в пресс-службе МВД Чечни "Интерфаксу" сообщили, что М.Амриев в ночь на субботу был отпущен из полиции в Грозном под подписку о невыезде.

4 июня М.Амриев был в Брянской области снят с поезда, на котором ехал из Украины в Россию для решения вопросов с документами, необходимыми для продления визы. Позже он бежал из здания управления Следственного комитета по Брянской области.

На этой неделе белорусские пограничники задержали М.Амриева, который был объявлен в межгосударственный розыск, на белорусско-украинской границе. Спортсмен намеревался выехать из Белоруссии на автомобиле с российскими номерами. Задержанный был передан погранслужбой сотрудникам Добрушского отдела внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

М.Амриев находился в розыске по запросу чеченских властей - его обвиняют в использовании заведомо подложного паспорта. Вместе с тем, по версии правозащитников, поводом для преследования стали заявления М.Амриева в материале "Новой газеты" о "кровной мести", объявленной ему чеченскими полицейскими. В 2013 году, по данным издания, М.Амриев обратился к правозащитникам, утверждая, что его похитили и пытали сотрудники МВД Чечни.