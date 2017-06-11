Скачки на приз президента РФ содействуют развитию российского коннозаводства и школы верховой езды - Путин

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XIV скачек на приз президента РФ, сообщает в воскресенье сайт Кремля.

"Эти зрелищные, увлекательные состязания являются значимым, праздничным событием для специалистов, знатоков и любителей конного спорта. С каждым годом они завоёвывают всё большую популярность, содействуют развитию замечательных традиций российского коннозаводства и отечественной школы верховой езды", - говорится в приветствии В.Путина.

"Уверен, что нынешние скачки пройдут в атмосфере ярких эмоций и дружеского общения, позволят участникам продемонстрировать результаты своей серьёзной, высокопрофессиональной и по-настоящему творческой работы", - отметил В.Путин.

Президент РФ пожелал участникам и гостям скачек успехов и самых приятных, незабываемых впечатлений.