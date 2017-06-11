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СНГ 11.06.2017 16:48

Скачки на приз президента РФ содействуют развитию российского коннозаводства и школы верховой езды - Путин

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XIV скачек на приз президента РФ, сообщает в воскресенье сайт Кремля.

"Эти зрелищные, увлекательные состязания являются значимым, праздничным событием для специалистов, знатоков и любителей конного спорта. С каждым годом они завоёвывают всё большую популярность, содействуют развитию замечательных традиций российского коннозаводства и отечественной школы верховой езды", - говорится в приветствии В.Путина.

"Уверен, что нынешние скачки пройдут в атмосфере ярких эмоций и дружеского общения, позволят участникам продемонстрировать результаты своей серьёзной, высокопрофессиональной и по-настоящему творческой работы", - отметил В.Путин.

Президент РФ пожелал участникам и гостям скачек успехов и самых приятных, незабываемых впечатлений.

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Тэги: РОССИЯ, СКАЧКИ, ПРЕЗИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]