Новак и аль-Фалих летят в Баку отдать дань памяти азербайджанскому коллеге Натигу Алиеву

Министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих прибудут в воскресенье в Азербайджан, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» информированный источник.

«А.Новак и Х.аль-Фалих прибудут в Азербайджан в воскресенье почтить память скончавшегося на этой неделе главы Минэнерго Натига Алиева. Они посетят могилу покойного министра»,- отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, глава Минэнерго в минувшие выходные был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Состояние Н.Алиева оценивалось как стабильно тяжелое. В понедельник министр отправился в Турцию для продолжения лечения в стамбульской клинике «Florence Nightingale», в пятницу было объявлено о кончине министра, несмотря на усилия врачей.

Натиг Алиев похоронен в субботу во второй Аллее почетного захоронения в Баку.

Н.Алиев родился 23 ноября 1947 года в Баку. В 1970 году окончил Азербайджанский нефтехимический институт им. М.Азизбекова по специальности горного инженера-геолога.

С 1993 года по 2005 год занимал должность президента Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR).

С 2005 по 2013гг занимал должность министра промышленности и энергетики Азербайджана. Распоряжением президента Азербайджана от 22 октября 2013 года был назначен на должность министра энергетики.

Н.Алиев являлся автором свыше 100 научных работ, статей, книг.

Ф.Исазаде