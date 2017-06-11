Более 80 участников бандподполья сложили оружие и сдались властям в Ингушетии - Евкуров

Благодаря профилактической работе десятки молодых людей, воевавших на стороне террористических организаций, в том числе на Ближнем Востоке, сдались властям Ингушетии и прошли адаптацию к мирной жизни.
"В целом их более 80. Только двое ушли обратно. Больше никто не встал на преступный путь", - заявил эфире телеканала RT глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
Он отметил, что если к мирной жизни вернули одного человека, оказавшегося втянутым в трясину терроризма, то усилия властей не напрасны и стоит продолжать проводимую профилактическую работу.
По данным республиканского МВД, в прошлом году при оказании вооруженного сопротивления ликвидированы 13 активных участников банподполья, задержаны 36 человек, склонены к явке с повинной двое. Благодаря слаженным действиям силовиков за этот период в регионе не допущено ни одного теракта.
С 2014 по 2016 год правоохранительными органами возбуждены 118 уголовных дел в отношении 118 жителей республики, которые обвиняются в совершении преступлений, связанных с участием в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на территории стран с высокой террористической активностью.
Все эти лица обвиняются в совершении противоправных деяний, содержащих признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 (участие в незаконных вооруженных формированиях), статьями 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и 205.5. (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.
Они объявлены в федеральный и международный розыск, информация о них периодически размещается в сети Интернет.
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