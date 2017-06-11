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Регион 11.06.2017 17:52

Иранские военные корабли отправляются в Оман - СМИ

Два корабля ВМС Ирана в воскресенье отравляются в Оман, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на командование военно-морских сил страны.

"Флотилия иранских судов в воскресенье отправляется в Оман, а затем пойдет на север Индийского океана и в Персидский залив, и в Аден", - говорится в публикуемом агентством заявлении командования.

"Флотилия", как уточняет агентство, состоит из двух военных кораблей. О задачах миссии не сообщается.

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Тэги: ИРАН, КОРАБЛИ, ОМАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]