Иранские военные корабли отправляются в Оман - СМИ

Два корабля ВМС Ирана в воскресенье отравляются в Оман, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на командование военно-морских сил страны.

"Флотилия иранских судов в воскресенье отправляется в Оман, а затем пойдет на север Индийского океана и в Персидский залив, и в Аден", - говорится в публикуемом агентством заявлении командования.

"Флотилия", как уточняет агентство, состоит из двух военных кораблей. О задачах миссии не сообщается.