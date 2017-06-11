В Грузии подсчитывают ущерб, нанесенный наводнениями и оползнями, погибли два человека

В Тбилиси и регионах Грузии всю ночь на воскресенье и в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий сильного дождя и града, обрушившихся со второй половины дня субботы почти на всю территорию страны.

Как сообщает МВД Грузии, до 400 тревожных вызовов поступили на горячую линию Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями из-за непогоды в масштабах всей страны, из них около ста вызовов было зафиксировано в Тбилиси.

По информации ведомства, наряду со столицей, водная стихия особенно буйствовала в регионах Шида Картли и Самцхе-Джавахети, на территориях, прилегающих к городам Хашури, Сурами, Боржоми, Ахалцихе и Адигени, где вышедшие из берегов реки затопили подвалы, первые этажи и дворы жилых домов, уничтожили приусадебные участки и сельскохозяйственные угодья местных жителей.

"Сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями оперативно реагировали на все вызовы, осуществляли спасательные операции, участвовали в откачке воды и расчистке дорог от нанесенной землянной массы", - говорится в сообщении МВД.

В настоящее время, как в Тбилиси, так и в регионах страны местные власти подсчитывают нанесенный стихией ущерб и одновременно продолжаются работы по ликвидации ее последствий. На данный момент в пригороде грузинской столицы уже полностью восстановлено автомобильное сообщение между поселками Цхнети и Ахалдаба, где накануне сошли оползни, идут работы по восстановлению поврежденного стихией газопровода.

Очистительные работы продолжаются в ущелье речки Вере и в центре Тбилиси, где водные потоки затопили территории, прилегающие к площади Героев, а также в других пострадавших от стихии регионах Грузии.

Как сообщают грузинские СМИ, к сожалению, не обошлось без жертв. Во время наводнения в Хашурском районе (регион Шида Картли в центральной части Грузии) погиб 43-летний житель села Цоцхнари, где вышедшая из берегов река Сурамула снесла сильным течением пастуха Васила Гогадзе. Операция по его поиску продолжалась несколько часов и лишь поздно ночью тело мужчины обнаружили в реке в соседнем селе Кендери.

Еще одной жертвой наводнения стал 76-летний житель села Кведа Зегани Багдатского района (регион Имерети в Западной Грузии) Омар Гигашвили, тело которого вышедшая из берев река Сакраула вынесла в селе Дидвела.

Синоптики ожидают, что в ближайшие дни неустойчивая погода сохранится на всей территории Грузии, однако исключают вероятность сильных дождей. В большинстве районов прогнозируются кратковременные дожди с грозой, в Восточной Грузии возможен град.