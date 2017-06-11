Нетаньяху призвал упразднить Агентство ООН по делам палестинских беженцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье выступил с инициативой об упразднении Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ для палестинских беженцев (UNRWA).
"Настало время для того, чтобы упразднить UNRWA и объединить его с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев", - заявил премьер на заседании кабинета министров.
Премьер отметил, что уже передал это предложение представителю ООН в Израиле.
По мнению Б.Нетаньяху, UNRWA для палестинцев создает больше проблем, чем их решает.
По заявлению представителя UNRWA Аднан Абу Хасна, это предложение израильского премьера является "фантазией".
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