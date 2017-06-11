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Дальнее зарубежье 11.06.2017 18:56

Нетаньяху призвал упразднить Агентство ООН по делам палестинских беженцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье выступил с инициативой об упразднении Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ для палестинских беженцев (UNRWA).

"Настало время для того, чтобы упразднить UNRWA и объединить его с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев", - заявил премьер на заседании кабинета министров.

Премьер отметил, что уже передал это предложение представителю ООН в Израиле.

По мнению Б.Нетаньяху, UNRWA для палестинцев создает больше проблем, чем их решает.

По заявлению представителя UNRWA Аднан Абу Хасна, это предложение израильского премьера является "фантазией".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ООН, ПАЛЕСТИНА, АГЕНТСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]