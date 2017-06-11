Натиг Алиев был настоящим профессионалом, внес большой вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и РФ - Новак

Российская делегация во главе с министром энергетики Александром Новаком посетила II Аллею почетного захоронения в Баку, где почтила память покойного министра энергетики Азербайджана Натига Алиева.
«Меня глубоко шокировала новость о преждевременном уходе из жизни моего друга, министра энергетики Азербайджана Натига Алиева. Я его знал как настоящего профессионала, который искренне любил свою профессию»,- сказал А.Новак журналистам.
Он также отметил, заслуги покойного министра в развитии сотрудничества между Азербайджаном и РФ.
«Н.Алиев профессионально разбирался во всех вопросах энергетики, нефтегазовой отрасли, электроэнергетики, очень многое сделал для развития энергетики Азербайджана, сотрудничества между нашими странами. Мы вместе работали в Электроэнергетическом совете СНГ. У меня были очень хорошие отношения с ним. Конечно, потеря большого друга - печальное событие для нас», - сказал российский министр.
Как сообщалось, глава Минэнерго в минувшие выходные был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Состояние Н.Алиева оценивалось как стабильно тяжелое. В понедельник министр отправился в Турцию для продолжения лечения в стамбульской клинике «Florence Nightingale», в пятницу было объявлено о кончине министра, несмотря на усилия врачей.
Натиг Алиев похоронен в субботу во второй Аллее почетного захоронения в Баку.
Н.Алиев родился 23 ноября 1947 года в Баку. В 1970 году окончил Азербайджанский нефтехимический институт им. М.Азизбекова по специальности горного инженера-геолога.
С 1993 года по 2005 год занимал должность президента Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR).
С 2005 по 2013гг занимал должность министра промышленности и энергетики Азербайджана. Распоряжением президента Азербайджана от 22 октября 2013 года был назначен на должность министра энергетики.
Н.Алиев являлся автором свыше 100 научных работ, статей, книг.
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Ф.Исазаде
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