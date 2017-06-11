Баку, Москва и Тегеран работают над созданием Единого электроэнергетического пояса - Новак

Азербайджан, Россия и Иран работают над созданием Единого электроэнергетического пояса, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Мы очень высоко оцениваем наше сотрудничество, работаем вместе в области энергетики, развития взаимоотношений с соседними странами, в том числе в электроэнергетике и по созданию Единого электроэнергетического пояса с Азербайджаном и Ираном»,- заявил А.Новак журналистам в воскресенье в Баку, в ходе посещения могилы главы Минэнерго Азербайджана Натига Алиева.

Помимо этого, по словам российского министра, нефтяные компании РФ участвуют в разработке месторождений в Азербайджане.

«Также мы вместе реализуем договоренности по балансировке нефтяного рынка между странами, не входящими в ОПЕК, и Азербайджан здесь занимает одно из ключевых мест. Кроме того, мы продолжаем сотрудничество в газовой отрасли, и я считаю, что это одно из перспективных направлений торгово-экономического сотрудничества между нашими странами»,- отметил он.

По словам А.Новака, установлению сотрудничества в сфере энергетики между Азербайджаном и Россией способствовал, в том числе, покойный министр энергетики Натиг Алиев, который много лет занимал должность президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, затем министра промышленности и энергетики, а в последние годы министра энергетики.

Ф.Исазаде