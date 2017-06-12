Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил президенту России Владимиру Путину поздравления с национальным праздником - Днем России, сообщила пресс-служба главы белорусского государства в понедельник.

"Этот праздник объединяет всех, кто гордится героическим прошлым страны, ответственно строит ее настоящее, уверенно смотрит в будущее. Осуществляемый руководством государства курс на развитие современной России, обеспечение ее стабильного социально-экономического роста и укрепление позиций на международной арене получает широкую поддержку россиян", - отметил А.Лукашенко в поздравлении.

"В Республике Беларусь высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Российской Федерацией, вместе с которой мы реализуем масштабные интеграционные проекты в интересах наших народов", - подчеркнул президент Белоруссии.