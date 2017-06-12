Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил президенту России Владимиру Путину поздравления с национальным праздником - Днем России, сообщила пресс-служба главы белорусского государства в понедельник.
"Этот праздник объединяет всех, кто гордится героическим прошлым страны, ответственно строит ее настоящее, уверенно смотрит в будущее. Осуществляемый руководством государства курс на развитие современной России, обеспечение ее стабильного социально-экономического роста и укрепление позиций на международной арене получает широкую поддержку россиян", - отметил А.Лукашенко в поздравлении.
"В Республике Беларусь высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Российской Федерацией, вместе с которой мы реализуем масштабные интеграционные проекты в интересах наших народов", - подчеркнул президент Белоруссии.
Баку настаивает на начале субстантивных переговоров по Нагорному Карабаху – глава МИД Азербайджана
Армения не выполняет резолюции ООН по Карабаху – глава МИД Азербайджана
Главы МИД Азербайджана и Эстонии обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества
ГНФАР удвоил в 2016г портфель инвестиций в депозиты в иностранных банках
Количество банкоматов в Азербайджане в январе-апреле выросло на 1,6%, pos-терминалов – сократилось на 1,6%
Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-мае увеличился на 15,5%
Около 50 детей в Азербайджане, отравившихся сырой водой, остаются в больницах, их состояние стабильное – Минздрав
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 5 человек, 10 пострадали - МВД
В мае в Азербайджане найдено и обезврежено более 500 мин и боеприпасов
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Компания Bakcell получила награду «Самая быстрая мобильная сеть 2016» и запустила два новых продукта для пользователей мобильного интернета
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка «Россия сегодня»
Посол Мексики: «Мы заинтересованы в сотрудничестве с Бакинской Высшей Школы Нефти»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»