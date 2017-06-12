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Дальнее зарубежье 12.06.2017 12:13

Канцлер Германии расценивает победу партии Макрона на выборах как голосование за реформы

Германский канцлер Ангела Меркель поздравила президента Франции Эмманюэля Макрона с результатами, которых добилась его партия "Вперед, республика" в первом туре парламентских выборов, заявил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер А.Меркель передает поздравления Э.Макрону в связи с большим успехом его партии в первом туре выборов. Это решительное голосование за реформы", - говорится в сообщении, распространенном в "Твиттере" представителя.

Ранее сообщалось, что партия "Вперед, республика" президента Франции Э.Макрона лидирует по итогам первого тура голосования на выборах в парламент. Так, сторонники Э.Макрона получили 32,32% голосов. На втором месте - правая партия "Республиканцы" и ее союзники (21,56%).

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ФРАНЦИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]