Канцлер Германии расценивает победу партии Макрона на выборах как голосование за реформы

Германский канцлер Ангела Меркель поздравила президента Франции Эмманюэля Макрона с результатами, которых добилась его партия "Вперед, республика" в первом туре парламентских выборов, заявил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер А.Меркель передает поздравления Э.Макрону в связи с большим успехом его партии в первом туре выборов. Это решительное голосование за реформы", - говорится в сообщении, распространенном в "Твиттере" представителя.

Ранее сообщалось, что партия "Вперед, республика" президента Франции Э.Макрона лидирует по итогам первого тура голосования на выборах в парламент. Так, сторонники Э.Макрона получили 32,32% голосов. На втором месте - правая партия "Республиканцы" и ее союзники (21,56%).