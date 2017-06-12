Подданным Британии не стоит волноваться о своих правах в связи с Brexit, считает британский министр

Министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис в понедельник заявил, что выход страны из Евросоюза беспокоит многих подданных Соединенного Королевства, а также граждан других государств-членов ЕС.

"В Британии есть люди, которые волнуются, что не смогут здесь остаться (после выхода страны из ЕС - ИФ). Есть также британцы, проживающие в Испании, которые переживают, что не будут иметь возможность жить там", - сказал министр в эфире телерадиокорпорации Би-би-си.

"Эти волнения необходимо избегать, они (британцы - ИФ) не должны бояться", - подчеркнул он.

При этом Д.Дэвис подтвердил, что британские власти начнут переговоры по Brexit 19 июня.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй пообещала, что новое правительство в "течение последующих пяти лет" создаст условия, при которых сообщество Великобритании не будет чувствовать себя брошенным на произвол судьбы, а "процветание и благоприятные возможности" будут доступны каждому британскому подданному.