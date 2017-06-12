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Дальнее зарубежье 12.06.2017 12:28

Подданным Британии не стоит волноваться о своих правах в связи с Brexit, считает британский министр

Министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис в понедельник заявил, что выход страны из Евросоюза беспокоит многих подданных Соединенного Королевства, а также граждан других государств-членов ЕС.

"В Британии есть люди, которые волнуются, что не смогут здесь остаться (после выхода страны из ЕС - ИФ). Есть также британцы, проживающие в Испании, которые переживают, что не будут иметь возможность жить там", - сказал министр в эфире телерадиокорпорации Би-би-си.

"Эти волнения необходимо избегать, они (британцы - ИФ) не должны бояться", - подчеркнул он.

При этом Д.Дэвис подтвердил, что британские власти начнут переговоры по Brexit 19 июня.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй пообещала, что новое правительство в "течение последующих пяти лет" создаст условия, при которых сообщество Великобритании не будет чувствовать себя брошенным на произвол судьбы, а "процветание и благоприятные возможности" будут доступны каждому британскому подданному.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЕС, ПОДДАННЫЕ, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]