Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9076 RUR   0.0298 GBR   2.1709 TRY   0.4813

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.64 Brent   47.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 27° Завтра 18° 24° 14 Июн 19° 26° 15 Июн 19° 27°

Дальнее зарубежье 12.06.2017 12:46

В Эстонии приступают к работе четыре новых министра

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) по предложению премьер-министра Юри Ратаса (Juri Ratas) назначила новых министров обороны, финансов и окружающей среды.

Министром обороны назначен вице-канцлер МИД по политическим вопросам Юри Луйк (Juri Luik). Журналист по образованию, он стал профессиональным дипломатом. Был послом Эстонии в РФ в 2012-2015 годах, до этого - послом в США, Мексике и Канаде, полпредом при НАТО, дважды министром обороны, а также министром иностранных дел, и министром без портфеля. В 1992-1994 году возглавлял делегацию Эстонии на переговорах с Россией о выводе российских войск, а также о границе с Россией.

Кроме того, министром финансов станет бывший депутат парламента, предприниматель Тоомас Тынисте (Toomas Toniste). Министром окружающей среды назначен депутат парламента Сиим Киислер (Siim Kiisler).

Одновременно президент освободила в понедельник от министра обороны Маргуса Цахкна (Margus Tsahkna), финансов Свена Сестера (Sven Sester) и окружающей среды Марко Померантса (Marko Pomerants). Премьер-министр Ю.Ратас поблагодарил их за проделанную работу.

Решение о смене членов правительства было принято 8 июня советом правящей партии "Союз Отечества-Республика", которой принадлежат эти посты согласно коалиционному договору.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, новые министры приступят к должности в понедельник после принятия во второй половине дня должностной присяги перед парламентом.

К должностной присяге будет приведен и приступит в понедельник к должности новый министр государственного управления Яак Ааб (Jaak Aab). Президент утвердил генерального секретаря партии Центра на этом посту в минувшую пятницу.

Я.Ааб заменит Михаила Корба, который попросил об отставке в связи со скандалом из-за высказываний на встрече с ветеранами, где выступил против членства Эстонии в НАТО.

Всего в правительстве Эстонии 15 министров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КАДРЫ


Похожие новости


Новое правительство Эстонии приступит к работе Правительство Эстонии обсудит вопрос об укреплении границы с Россией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]