В Эстонии приступают к работе четыре новых министра

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) по предложению премьер-министра Юри Ратаса (Juri Ratas) назначила новых министров обороны, финансов и окружающей среды.

Министром обороны назначен вице-канцлер МИД по политическим вопросам Юри Луйк (Juri Luik). Журналист по образованию, он стал профессиональным дипломатом. Был послом Эстонии в РФ в 2012-2015 годах, до этого - послом в США, Мексике и Канаде, полпредом при НАТО, дважды министром обороны, а также министром иностранных дел, и министром без портфеля. В 1992-1994 году возглавлял делегацию Эстонии на переговорах с Россией о выводе российских войск, а также о границе с Россией.

Кроме того, министром финансов станет бывший депутат парламента, предприниматель Тоомас Тынисте (Toomas Toniste). Министром окружающей среды назначен депутат парламента Сиим Киислер (Siim Kiisler).

Одновременно президент освободила в понедельник от министра обороны Маргуса Цахкна (Margus Tsahkna), финансов Свена Сестера (Sven Sester) и окружающей среды Марко Померантса (Marko Pomerants). Премьер-министр Ю.Ратас поблагодарил их за проделанную работу.

Решение о смене членов правительства было принято 8 июня советом правящей партии "Союз Отечества-Республика", которой принадлежат эти посты согласно коалиционному договору.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, новые министры приступят к должности в понедельник после принятия во второй половине дня должностной присяги перед парламентом.

К должностной присяге будет приведен и приступит в понедельник к должности новый министр государственного управления Яак Ааб (Jaak Aab). Президент утвердил генерального секретаря партии Центра на этом посту в минувшую пятницу.

Я.Ааб заменит Михаила Корба, который попросил об отставке в связи со скандалом из-за высказываний на встрече с ветеранами, где выступил против членства Эстонии в НАТО.

Всего в правительстве Эстонии 15 министров.