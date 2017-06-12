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Макроэкономика 12.06.2017 12:30

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-мае превысило $1,6 млрд

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-мае 2017 года составило $1 млрд 633,217 млн против отрицательного сальдо в $242,071 млн за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-май 2017 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $7 млрд 266 млн 952,17 тыс. (рост на 13,18%).

При этом экспорт за отчетный период составил $4 млрд 450 млн 84,63 тыс., импорт - $2 млрд 816 млн 867,54 тыс. По сравнению с показателем января-мая 2016 года экспорт увеличился на 44,05%, тогда как импорт сократился на 15,44%.

В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть (72,59%), нефтепродукты (3%), природный газ (11,58%), электроэнергию (0,38%), плодоовощную продукцию (3,46%), чай (0,09%), масла растительного и животного происхождения (0,17%), сахар (0,47%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,23%), химическую продукцию (0,48%), пластмассы и изделия из них (1,17%), хлопок (0,51%), хлопковое волокно (0,15%), черные металлы и изделия из них (0,67%), алюминий и изделия из него (1,08%), прочее (3,97%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 18,69%, табак и табачную продукцию – 2,09%, цемент - 0,08%, фармацевтическую продукцию - 2,43%, пластмассы и изделия из них - 3,6%, дрова и древесную продукцию - 2,5%, черные металлы и изделия из них - 10,09%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 21,57%, транспортные средства и запчасти – 6,42%, мебель – 1,15%, прочее – 31,38%.

Во внешнеторговых операциях в январе-мае 2017 года задействовано 4,099 тыс. государственных и частных предприятия, 3,774 тыс. физических лица.

В январе-мае Азербайджан осуществлял торговые операции со 166 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан в отчетном периоде проводил с Италией (21,23% от общего экспорта), Турцией (13,28%), Португалией (4,73%), Грузией (4,56%), Канадой (4,56%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (19,26%), Турцией (16,81%), Китаем (9,75%), Германией (5,11%), Украиной (4,8%), США (4,17%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ВНЕШТОРГОВЛЯ, САЛЬДО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]