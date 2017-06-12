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СНГ 12.06.2017 13:03

Глава молдавских демократов считает оправданным решение о высылке из страны пяти российских дипломатов

Председатель правящей в Молдавии Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк, комментируя высылку из страны группы российских дипломатов, заявил, что это было сделано в ответ на давление на представителей Молдавии в России, сообщила пресс-служба ДПМ.

"Молдавия должна пересмотреть внешнюю политику, чтобы впредь чувствовать себя уверенно перед сильными государствами. Наша страна должна отказаться от позиции слабого, и каждый раз давать отпор, когда ущемляют наши права, или кто-то позволяет нападки на наших сограждан, как это произошло недавно в Москве. Я настоял тогда на том, чтобы мы не опускались до роли рабов империи. Мы должны заявить: наша страна небольшая, но достойна уважения", - сказал В.Плахотнюк в минувшие выходные на заседании Национального политического совета молодежного крыла партии.

Он также призвал молодых активно участвовать в политической жизни, так как от этого зависит реформирование политического класса Молдавии.

"Мы считаем, что в политику должна прийти молодежь. Конечно, у вас не всегда есть необходимый опыт, но вместе с тем, вы не придерживаетесь и тех старых взглядов, что и мы. Вы полны энергии и решимости. Вы будете менять страну для себя", - сказал В.Плахотнюк.

Как сообщалось, в конце мая пятеро дипломатов посольства России в Молдавии объявлены персонами нон-грата. После этого МИД России принял решение о симметричном ответе - высылке пяти молдавских дипломатов из РФ.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПАРТИЯ, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]