Глава молдавских демократов считает оправданным решение о высылке из страны пяти российских дипломатов

Председатель правящей в Молдавии Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк, комментируя высылку из страны группы российских дипломатов, заявил, что это было сделано в ответ на давление на представителей Молдавии в России, сообщила пресс-служба ДПМ.
"Молдавия должна пересмотреть внешнюю политику, чтобы впредь чувствовать себя уверенно перед сильными государствами. Наша страна должна отказаться от позиции слабого, и каждый раз давать отпор, когда ущемляют наши права, или кто-то позволяет нападки на наших сограждан, как это произошло недавно в Москве. Я настоял тогда на том, чтобы мы не опускались до роли рабов империи. Мы должны заявить: наша страна небольшая, но достойна уважения", - сказал В.Плахотнюк в минувшие выходные на заседании Национального политического совета молодежного крыла партии.
Он также призвал молодых активно участвовать в политической жизни, так как от этого зависит реформирование политического класса Молдавии.
"Мы считаем, что в политику должна прийти молодежь. Конечно, у вас не всегда есть необходимый опыт, но вместе с тем, вы не придерживаетесь и тех старых взглядов, что и мы. Вы полны энергии и решимости. Вы будете менять страну для себя", - сказал В.Плахотнюк.
Как сообщалось, в конце мая пятеро дипломатов посольства России в Молдавии объявлены персонами нон-грата. После этого МИД России принял решение о симметричном ответе - высылке пяти молдавских дипломатов из РФ.
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