Два несовершеннолетних брата утонули в выходные в Аербайджане

Два несовершеннолетних брата утонули в минувшие выходные в Азербайджане, отмечается в сводке происшествий на сайте МВД республики.

"Родные братья Нихат (10 лет) и Лятиф (8 лет) Бабаевы утонули в реке, протекающей через село Демирчиляр Газахского района", - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев