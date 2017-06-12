В мае в Азербайджане найдено и обезврежено более 500 мин и боеприпасов

Азербайджанское национальное агентство по разминированию (ANAMA) в мае 2017 года в результате проверки территории площадью 1млн 633,964 тыс. кв. м обнаружило и обезвредило 501 неразорвавшийся боеприпас и мину, сообщает пресс-служба ANAMA.

В том числе обезврежены 404 неразорвавшихся боеприпаса, 81 противотанковая мина и 16 противопехотных мин.

В поисковых операциях по разминированию участвовали 489 специалистов и 136 представителей вспомогательного состава, а также шесть миноочистительных машин и 34 собаки.

В целом, за весь период проведения операций на территории общей площадью 402 млн 398,761 тыс. кв. м найдено и обезврежено 761,889 тыс. мин и боеприпасов.

Специалисты ANAMA продолжают работы по разминированию на территории Абшеронского, Агдамского, Агджабединского, Агстафинского, Джебраильского, Физулинского, Габалинского, Сиазаньского, Тертерского и Гарадагского района Баку, а также в селе Гюздек, Гяндже и Мингячевире.

Р.Бабаев