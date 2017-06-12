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Происшествия 12.06.2017 12:54

В мае в Азербайджане найдено и обезврежено более 500 мин и боеприпасов

Азербайджанское национальное агентство по разминированию (ANAMA) в мае 2017 года в результате проверки территории площадью 1млн 633,964 тыс. кв. м обнаружило и обезвредило 501 неразорвавшийся боеприпас и мину, сообщает пресс-служба ANAMA.

В том числе обезврежены 404 неразорвавшихся боеприпаса, 81 противотанковая мина и 16 противопехотных мин.

В поисковых операциях по разминированию участвовали 489 специалистов и 136 представителей вспомогательного состава, а также шесть миноочистительных машин и 34 собаки.

В целом, за весь период проведения операций на территории общей площадью 402 млн 398,761 тыс. кв. м найдено и обезврежено 761,889 тыс. мин и боеприпасов.

Специалисты ANAMA продолжают работы по разминированию на территории Абшеронского, Агдамского, Агджабединского, Агстафинского, Джебраильского, Физулинского, Габалинского, Сиазаньского, Тертерского и Гарадагского района Баку, а также в селе Гюздек, Гяндже и Мингячевире.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ANAMA, РАЗМИНИРОВАНИЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]