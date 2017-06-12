Путин в Кремле награждает госпремиями деятелей искусства и науки

Президент РФ Владимир Путин в День России в Кремле вручает лауреатам Государственные премии за достижения в областях культуры и искусства, а также науки.

За "вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства" премии удостоен народный артист РФ Эдуард Артемьев. Композитор является одним из основоположников советской электронной музыки и первым композитором, использовавшим электронную музыку в советском кино. Это более 140 фильмов, в том числе такие знаковые произведения отечественного кинематографа, как "Солярис", "Сталкер", "Зеркало", "Сибирский Цирюльник", "Курьер", "Сибириада" и др.

Балетмейстер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, обладатель множества профессиональных наград Юрий Григорович награжден за "выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства". Его спектакли "Щелкунчик", "Раймонда", "Спартак", "Иван Грозный", "Каменный Цветок" и другие более 60 лет являются эталонными образцами классических постановок.

Гендиректор Эрмитажа, член-корреспондент РАН Михаил Пиотровский получил премию за "вклад в сохранение отечественного и мирового культурного наследия". Он является автором более 250 научных работ по истории и культуре Ближнего Востока, истории ислама, возглавляет Эрмитаж с 1992 года.

Еще одна Государственная премия РФ в этой области уже вручена ранее - 3 июня в Константиновском дворце ее из рук президента России получил писатель Даниил Гранин за "выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2016 года".

В области науки первую премии присуждены представителям руководства "Сургутнефтегаза" - гендиректору компании, доктору экономических наук и Герой Труда РФ Владимиру Богданову, его первому заместителю Анатолию Нуряеву и советнику главного геолога "Сургутнефтегаза", доктору технических наук Юрию Батурину - "за создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири".

Лауреаты подтвердили лабораторными исследованиями и промышленной практикой "рациональные принципы разработки нефтегазовых месторождений Западной и Восточной Сибири". Разработки позволяют извлекать нефть и газ эффективно и безопасно, причем новые автоматизированные системы позволили сэкономить "Сургутнефтегазу" миллионы долларов на покупку зарубежных аналогов.

Вторая премия вручается кардиологам - директору ФГБУ "Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр им. академика Е.Н.Мешалкина" Минздрава РФ, академику РАН Александру Караськову, его заместителю по научно-экспериментальной работе, члену-корреспонденту РАН Евгению Покушалову и директору ФГБУ "Институт хирургии им. А.В.Вишневского" Минздрава России, академику РАН Амирану Ревишвили - "за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушением ритма сердца". Их работы сформировали целое научное направление по изучению влияния вегетативной нервной системы на формирование нарушений ритма сердца и сердечной недостаточности. Лауреаты являются авторами 111 патентов, разработали новые лекарства и проводят уникальные операции.

Третьей премии удостоены астрофизики - заведующий отделом релятивистской астрофизики Государственного астрономического института им. П.К.Штернберга МГУ им. Ломоносова Николай Шакура и академик РАН, заведующий лабораторией теоретической астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН Рашид Сюняев - "за создание теории дисковой аккреции вещества на черные дыры".

Оба физика являются основоположниками исследований, связанных с тем, как черные дыры притягивают к себе вещество из соседнего пространства, в том числе - раскаленный газ с соседних звезд, и в результате вокруг них создается яркий аккреционный диск, заметный с Земли. Им удалось обосновать и описать физические процессы, которые лежат в основе этого явления, именуемого сейчас "стандартным диском Шакуры и Сюняева". Большинство черных дыр было обнаружено как раз благодаря свечению аккреционных дисков.